鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-30 10:53

台灣手機市場 2025 年 12 月銷售市占 TOP 5 出爐，本月全台實體通路手機銷售量回落至約 44 萬台，比起 11 月的 51.6 萬台銳減 15%，反映銷量未因雙 12、聖誕節等年末促銷降價增加，而消費者換機需求已在前一波新機上市與促銷檔期中提前釋放。

台灣12月手機買氣下滑銷售量月減15% iPhone市占守住5成穩居龍頭。(圖：傑昇通信提供)

至於手機銷售量市佔率排名，依舊由蘋果拿下銷售冠軍，但比起 11 月的 53% 下跌至 50% 險守過半優勢，三星則以 19.2% 居次，第三至第五名的品牌依序為 OPPO（9.6%）、vivo（8.6%）及 Google（3%）。

全台最大通訊連鎖門市─傑昇通信分析，買氣居高不下的蘋果 iPhone，也難敵消費者支出行為從電子產品轉向歲末旅遊與民生消費，導致原本預期的年終換機潮出現購機節奏延後的現象。

蘋果本月雖仍以 50% 的市占率居冠，但銷量與銷售額分別較上月重挫 19% 與 21%，無疑是前五強中受創最重的品牌，顯示蘋果累積的換機動能已明顯透支；從單機表現觀察，iPhone 17 Pro（256GB）重回銷量冠軍，但 iPhone 17（256GB）與 iPhone 17 Pro Max（256GB）銷量雙雙下跌 20%，跌幅明顯。

三星在 12 月以 19.2% 的市占率穩居安卓龍頭，但整體買氣同樣受到大環境影響而轉弱。本月三星前三名機型與上月相同，依然是 Galaxy A56（12GB/256GB）持續蟬聯品牌銷售冠軍，然而單機銷量卻下滑 10%，顯示即便是長銷主力，在市場全面降溫時也難以獨善其身。

傑昇通信指出，第三名的 Galaxy A56（8GB/256GB）本月銷量反而逆勢成長 9%，這種「低規逆襲」的現象與通路針對 8GB 版本加大去化力道密切相關，以迎接新一代 A57 的登場。

排名第三的 OPPO 本月市占率微升至 9.6%，但在整體手機市場衰退下，品牌銷量仍減少 9%，銷售額更是跌落 18%。值得注意的是，品牌第二名的熱銷主力 Reno14（12GB/256GB），本月銷量明顯消退 13%。

傑昇通信表示，這樣的轉折與 Reno 15 系列上市開賣有關，前代 Reno14 在先前數月已透過價格調整與通路活動完成一波庫存去化，當價格正甜的刺激效果消失，加上市場注意力轉向新機，銷量自然快速收斂。

vivo 本月市占率為 8.6%，銷售量與銷售額分別下降 5% 與 10%，相較其他品牌屬於相對溫和的修正。從他們熱銷的前三名單機來看，幾乎都是中低階的入門機型較受青睞，尤其是 vivo V60 Lite 銷量微增 4%，顯見定位在萬元出頭價位帶仍具吸引力。