暖心過好年！銀行公會宣布：春節期間全面停止內部或委外所有催收作業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-30 09:30

年關將至，銀行公會為體恤有還款困難的債務人，特別協調全體會員銀行及委外催收機構，自 115 年 2 月 14 日起至 2 月 22 日農曆春節連續假期期間，全面停止包含簡訊、信函、電話及強制執行在內的所有催收作業 。

暖心過好年！銀行公會宣布：春節期間全面停止內部或委外各種催收作業。（圖：shutterstock）

隨著農曆春節即將到來，對於背負債務、面臨還款壓力的民眾而言，年關往往是心理壓力最沈重的時刻。中華民國銀行公會秉持社會責任與人道關懷，於 115 年 1 月 30 日正式發布新聞稿，宣布已與各會員銀行達成共識，針對消費金融無擔保債務等相關催收作業，實施春節期間的暫緩措施 。這項溫馨的安排，展現了金融機構在嚴謹的業務規範下，仍保有對弱勢債務人的體察與溫度。

‌



銀行公會指出，本次體恤措施的實施時間涵蓋整個農曆年假，從 115 年 2 月 14 日開始一直持續到 2 月 22 日結束 ，不論是銀行內部單位或是受託的委外催收機構，都將停止一切形式的催理作業，包括催繳簡訊與掛號信函，也包括撥打電話、人員實地拜訪等主動接觸行為 。更重要的是，法律程序上的強制執行動作，如針對債務人名下的動產或不動產進行查封與執行，也會在春節期間全面暫停，確保民眾不會在過年期間面臨財產被封存的窘境 。

除了節慶期間的權宜措施，銀行公會也強調解決債務問題的長久之計在於積極面對。公會持續宣導各項債務協商資訊，呼籲目前正遭遇還款瓶頸的債務人，應該把握機會主動與債權金融機構取得聯繫，透過正式管道諮詢並辦理債務協商，以尋求合理的還款方案 。