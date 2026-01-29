鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-29 06:08

美元周三 (28 日) 上漲， 美國聯準會 (Fed) 維持利率不變，並指出通膨仍處於偏高水準，經濟成長表現穩健，且在最新政策聲明中幾乎未釋出何時再度降息的訊號。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.8%，報 96.667。

‌



美元指數周二一度跌至 95.86，為 2022 年 2 月以來新低，主要因美國總統川普表示並不擔憂本月美元下跌，助長市場做空美元的氣氛。

歐元兌美元下跌 1%，至 1.19163 美元。

美元兌日元上漲 1.1%，至 153.90 日元。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，「聯準會什麼都沒做，但態度非常堅定。」

「在以 10 比 2 的投票結果通過決議，並且小幅上修對勞動市場狀況的評估後，央行清楚傳達出目前希望暫時按兵不動的訊號。」

負責制定政策的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 聲明中，並未暗示下一次降息時間，只表示「進一步調整」政策利率的幅度與時機，將取決於未來數據與經濟前景。

Ballinger Group 外匯市場分析師 Kyle Chapman 表示，「市場會感到安心的是，委員會核心成員沒有向川普低頭，他們立場依然堅定。」

「今年的利率路徑仍有很大不確定性，但我看不到至少在夏天之前有降息的理由。經濟看起來很穩健、股市大漲，通膨仍維持在 2.5% 至 3% 區間，為何現在要再寬鬆？」

貝森特效應

美元在盤中稍早反彈，因財政部長貝森特 (Scott Bessent) 重申美國偏好強勢美元政策。

美元指數今年已下跌近 2%，去年全年則大跌 9.4%。

川普周二被問及美元是否跌得過多時，表示美元「表現得很好」，市場解讀這番言論為進一步放手美元走弱的訊號，促使交易員在聯準會決策前加碼拋售美元。

Pepperstone 市場分析師 Michael Brown 指出，「美元出現回檔反彈其實相當合理，因為貝森特已非常明確否認川普政府刻意壓低美元，也平息了市場對財政部試圖支撐日元的猜測。」

美元近期承壓，原因包括市場預期聯準會持續降息、關稅不確定性、政策反覆 (包括威脅聯準會獨立性)，以及財政赤字擴大，這些因素都削弱了投資人對美國經濟穩定性的信心。

歐元兌美元周二一度突破 1.2，創 2021 年以來新高；英鎊升至 4 年半高點；日元則可望創下 4 月以來兌美元最強單月表現，市場臆測日美可能聯手進場支撐日元。

截至台灣時間周四 (29 日) 約 6:00 價格: