總統於今（28）日正式修正公布使用牌照稅法第 7 條條文，放寬身心障礙者使用車輛免稅條件。本次修法核心在於納入無駕駛執照之身障者，其二親等以內親屬所有之車輛，只要車籍地址與身障者戶籍地相同，不論是否同戶籍，皆可享有免徵牌照稅優惠。此舉預計可減輕全國約 13.6 萬名身障者及其照顧者的經濟負擔，最高省稅 11230 元。

逾13萬身障家庭受惠！牌照稅法新制上路「跨戶籍」接送身障者最高免稅11230元。（鉅亨網資料照）

根據修正前的使用牌照稅法，若身障者因身體狀況無法取得駕照，僅限於本人、配偶或「同一戶籍」的二親等親屬所有車輛可申請免稅。財政部指出，考量現代社會居住型態多元，許多身障者實際上是由非同戶籍的親屬就近照顧並接送。此次修正後，只要親屬車輛的登記地與身障者戶籍地位於同一地址，即視為供身障者使用。免稅額度仍維持以汽缸總排氣量 2400cc 為上限，以自用小客車為例，最高免稅金額為新台幣 11230 元。

財政部透過具體案例說明，若身障者甲君無駕照，其配偶擁有 1800cc 小客車，而其子擁有的 3000cc 小客車雖然未與甲君同戶籍，但車籍地與甲君戶籍地一致。在法規修正後，甲君可選擇其子的 3000cc 車輛申請免稅，雖然該車總稅額為 15210 元，但扣除 2400cc 上限的 11230 元免稅額後，僅需繳納 3980 元。每一位身障者以一輛車免稅為限，此舉能有效合理化稅制並符合實際照顧現況。