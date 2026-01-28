〈財報〉德州儀器Q1財測強勁 盤後大漲超8%
鉅亨網編譯陳又嘉
晶片製造商德州儀器 (Texas Instruments)(TXN-US) 周三 (28 日) 公布 2025 會計年度第四季財報，表現大致符合預期，但第一季財測優於華爾街預期，釋出類比晶片需求回溫的明確訊號，激勵股價在盤後交易大幅上揚。截至發稿，漲超 8%。
在截至去年 12 月一季中，這家半導體公司每股盈餘 (EPS) 為 1.27 美元，略低於 FactSet 彙整的華爾街共識預期 1.29 美元。營收為 44.2 億美元，與市場預估的 44.4 億美元大致相符。
不過，財測表現優於預期。德州儀器預估本季 (第一季) 每股盈餘介於 1.22 至 1.48 美元，中位數高於華爾街預期的 1.26 美元。
根據 LSEG 彙整數據，德州儀器預期第一季營收將介於 43.2 億至 46.8 億美元，高於市場預估的 44.2 億美元。
FY 2026 Q1 財測 v.s. 華爾街預估
- 營收：43.2-46.8 億美元 v.s. 44.2 億美元
- EPS：1.22-1.48 美元 v.s. 中位數 1.26 美元
在與投資人舉行的財報電話會議中，公司高層表示，上一季期間訂單動能持續改善，工業市場正出現復甦跡象，同時資料中心市場的需求也相當強勁。
德州儀器主要銷售各類基礎型晶片，幾乎廣泛應用於經濟的各個領域，從汽車、工業設備到消費性電子產品皆涵蓋其中，因此也常被視為多個產業需求變化的重要風向指標。
Q4 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估
- 營收：44.2 億美元 v.s. 44.4 億美元
- 調整後 EPS：1.27 美元 v.s. 1.29 美元
截至周二收盤，德州儀器本月股價已上漲 13%，略低於 iShares 半導體 ETF 同期 17% 的漲幅。
德州儀器是本季第二家公布財報的主要半導體公司，第一家是上周公布財報的英特爾 (Intel)(INTC-US)。不同於德州儀器，英特爾的財測未達市場預期，導致股價在財報後重挫。
- 美台行情齊發！這幾檔力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 應用材料盤後大漲2% 宣布加入蘋果、德州儀器 強化美國晶片製造業
- 〈美股盤後〉標普寫下歷史新高 聯合健康崩跌 道瓊跌超400點
- 轉型壓力未歇！UPS再裁3萬人拚高毛利
- 〈財報〉交機量創七年新高 波音去年Q4轉盈但本業仍承壓
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告