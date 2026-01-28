〈財報〉德州儀器Q1財測強勁 盤後大漲超8%

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-28 06:35

晶片製造商德州儀器 (Texas Instruments)(TXN-US) 周三 (28 日) 公布 2025 會計年度第四季財報，表現大致符合預期，但第一季財測優於華爾街預期，釋出類比晶片需求回溫的明確訊號，激勵股價在盤後交易大幅上揚。截至發稿，漲超 8%。

德州儀器Q1財測超出華爾街預期(圖：Shutterstock)

在截至去年 12 月一季中，這家半導體公司每股盈餘 (EPS) 為 1.27 美元，略低於 FactSet 彙整的華爾街共識預期 1.29 美元。營收為 44.2 億美元，與市場預估的 44.4 億美元大致相符。

‌



不過，財測表現優於預期。德州儀器預估本季 (第一季) 每股盈餘介於 1.22 至 1.48 美元，中位數高於華爾街預期的 1.26 美元。

根據 LSEG 彙整數據，德州儀器預期第一季營收將介於 43.2 億至 46.8 億美元，高於市場預估的 44.2 億美元。

FY 2026 Q1 財測 v.s. 華爾街預估

營收：43.2-46.8 億美元 v.s. 44.2 億美元

EPS：1.22-1.48 美元 v.s. 中位數 1.26 美元

在與投資人舉行的財報電話會議中，公司高層表示，上一季期間訂單動能持續改善，工業市場正出現復甦跡象，同時資料中心市場的需求也相當強勁。

德州儀器主要銷售各類基礎型晶片，幾乎廣泛應用於經濟的各個領域，從汽車、工業設備到消費性電子產品皆涵蓋其中，因此也常被視為多個產業需求變化的重要風向指標。

Q4 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：44.2 億美元 v.s. 44.4 億美元

調整後 EPS：1.27 美元 v.s. 1.29 美元