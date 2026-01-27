鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-27 15:10

泰國財政部下調了去年的經濟成長預期，並表示由於出口和內需放緩，2026 年泰國經濟成長將創下 3 年新低。

財政部周二 (27 日) 表示，2025 年 GDP 可能成長 2.2%，低於先前 2.4% 的預期。這將低於 2024 年 2.5% 的成長速度。

此外，財政部維持 2026 年 GDP 增長率為 2.0% 的預期，這與之前的預測保持一致。然而，這份數據反映出泰國經濟增長正處於放緩趨勢，預計將創下 3 年來的最低增速，且與泰國央行更為悲觀的 1.5% 預測存在顯著分歧。

財政部財政政策辦公室主任 Vinit Visessuvanapoom 指出，做為泰國經濟核心支柱的出口貿易，預計今年將增長 1.0%，優於先前預測的下降 1.5%。在旅遊業方面，政府維持今年外國遊客入境人數 3550 萬人次 的目標，高於去年的 3290 萬人次，但仍低於 2019 年疫情前近 4000 萬人次的歷史紀錄。

儘管出口預期上調，泰國經濟仍面臨多項挑戰。首先是泰銖走勢強勁，過去 12 個月內泰銖兌美元升值超過 8%，成為表現第二佳的亞洲貨幣，這對出口競爭力和觀光收入造成壓力。其次，預計於 2 月 8 日舉行的全國大選可能引發政治不確定性，導致新內閣組建延遲，進而令 2026 財政年度預算延後三個月撥付，公共投資預計將因此萎縮 1.7%。