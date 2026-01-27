守護銀髮族荷包！臺灣銀行攜手力興資產打造「一站式」服務 合推安養信託+包租代管
鉅亨網記者張韶雯 台北
面對超高齡社會來臨，民眾對於退休規劃及財產管理的需求顯著提升。臺灣銀行與台灣金聯全資子公司力興資產管理公司，正式簽署業務合作契約書。簽約儀式由臺灣銀行總經理吳佳曉與台灣金聯兼力興資產董事長宮文萍代表簽署，雙方將結合安養信託與不動產專業管理，建立跨域合作夥伴關係，致力為客戶提供更多元、完善的一站式金融服務。
臺灣銀行指出，安養信託不只是單純的財產管理工具，更是協助民眾規劃高齡生活的重要環節。在過往接觸客戶的經驗中，發現許多諮詢安養信託的客戶，同步存有閒置房屋出租及管理的需求。透過與具備專業管理能力的異業夥伴合作，能將服務範圍由信託延伸至房產維護，讓高齡族群享有更貼心、安心且放心的安居生活。
在雙方合作模式下，客戶可將金錢交付給臺灣銀行進行安養信託，確保專款專用於生活費、醫療費或養生村等開支，有效防止財產遭到詐騙。與此同時，客戶可將名下房產交由力興資產執行包租代管，由專業團隊處理租務管理、修繕整理及媒合房客，除能獲取穩定租金收入並享有房產增值潛力外，更能保有產權及未來的處分選擇權。
臺灣銀行強調，同具公股背景的臺灣銀行與力興資產將發揮各自長才，共同守護客戶資產安全，並推動金融與不動產結合的跨業綜效。展望未來，臺灣銀行將持續關注市場脈動，針對客戶不同階段的需求提供最適化服務，達成銀行、合作夥伴與客戶三贏的局面。
