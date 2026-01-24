鉅亨網編譯羅昀玫
印度證券監管機構 SEBI 週五 (23 日) 指控安永 (EY) 和資誠 (PwC，又稱普華永道) 的現任和前任高層，涉印度銀行巨頭 Yes Bank 2022 年股票出售。根據《路透》報導，監管機構已就相關違規行為向 19 名人士發出通知。
報導指出，SEBI 同時指控私募股權公司凱雷集團 (Carlyle Group) 與安宏投資 (Advent International) 的高層，涉嫌向他人分享未公開的價格敏感資訊，使部分人士得以在資訊公開前交易 Yes Bank 股票。監管機構表示，這些行為已構成內線交易違規。
SEBI 發出的通知於去年 11 月完成，目前仍屬保密文件。
印度監管機構指稱，與該筆交易相關的關鍵價格資訊在多名高階主管之間流通，導致部分人士在 Yes Bank 資本籌措計畫對外公告前提前進場交易。通知中亦點名 Yes Bank 一名前董事會成員，指其涉嫌將敏感資訊轉交他人。
本案焦點為 2022 年 7 月的一筆 11 億美元交易，當時凱雷與安宏合計收購 Yes Bank 約 10% 股權。該交易於 7 月 29 日對外公布後，Yes Bank 股價隔日開盤一度上漲近 6%。
根據監管機構指控，來自安永與資誠兩名高層主管，連同五名親屬與友人，在交易消息尚未公開前買賣 Yes Bank 股票，並因此獲得不法利益。雖然相關人士並未被具名，但報導指出，多數遭點名者目前仍在其所屬公司任職。
SEBI 稱，凱雷、安宏、安永與資誠的多名高層未妥善處理未公開的價格敏感資訊，導致他人得以據此進行交易。遭指控者包括 7 名涉嫌利用內線資訊交易的人士、4 名涉嫌傳遞該資訊者，以及 8 名因內部合規制度缺失而被追究責任的安永與資誠高階主管。
在調查過程中，SEBI 也點出兩家會計師事務所在內部控管上的問題。相關保密機制未能有效運作，導致敏感資訊遭到不當存取。
SEBI 進一步指出，安永未將 Yes Bank 納入足夠範圍的限制交易名單，使部分可能接觸敏感資訊的員工仍可交易該行股票，未符合監管要求。雖然直接參與交易的人員受到交易限制，但其他具潛在接觸風險的人員並未被納入管控。
在資誠方面，SEBI 批評該公司未針對顧問與諮詢客戶建立限制股票名單，且資訊揭露制度存在缺口，導致部分交易未被通報。
印度監管機構表示，若相關指控成立，後續可能對涉案人士與機構處以罰款或採取其他監管行動。
