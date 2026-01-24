鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-24 06:32

印度證券監管機構 SEBI 週五 (23 日) 指控安永 (EY) 和資誠 (PwC，又稱普華永道) 的現任和前任高層，涉印度銀行巨頭 Yes Bank 2022 年股票出售。根據《路透》報導，監管機構已就相關違規行為向 19 名人士發出通知。

印度監管指控安永、資誠等企業高層涉內線交易(圖：REUTERS/TPG)

報導指出，SEBI 同時指控私募股權公司凱雷集團 (Carlyle Group) 與安宏投資 (Advent International) 的高層，涉嫌向他人分享未公開的價格敏感資訊，使部分人士得以在資訊公開前交易 Yes Bank 股票。監管機構表示，這些行為已構成內線交易違規。

SEBI 發出的通知於去年 11 月完成，目前仍屬保密文件。

印度監管機構指稱，與該筆交易相關的關鍵價格資訊在多名高階主管之間流通，導致部分人士在 Yes Bank 資本籌措計畫對外公告前提前進場交易。通知中亦點名 Yes Bank 一名前董事會成員，指其涉嫌將敏感資訊轉交他人。

本案焦點為 2022 年 7 月的一筆 11 億美元交易，當時凱雷與安宏合計收購 Yes Bank 約 10% 股權。該交易於 7 月 29 日對外公布後，Yes Bank 股價隔日開盤一度上漲近 6%。

根據監管機構指控，來自安永與資誠兩名高層主管，連同五名親屬與友人，在交易消息尚未公開前買賣 Yes Bank 股票，並因此獲得不法利益。雖然相關人士並未被具名，但報導指出，多數遭點名者目前仍在其所屬公司任職。

SEBI 稱，凱雷、安宏、安永與資誠的多名高層未妥善處理未公開的價格敏感資訊，導致他人得以據此進行交易。遭指控者包括 7 名涉嫌利用內線資訊交易的人士、4 名涉嫌傳遞該資訊者，以及 8 名因內部合規制度缺失而被追究責任的安永與資誠高階主管。

在調查過程中，SEBI 也點出兩家會計師事務所在內部控管上的問題。相關保密機制未能有效運作，導致敏感資訊遭到不當存取。

SEBI 進一步指出，安永未將 Yes Bank 納入足夠範圍的限制交易名單，使部分可能接觸敏感資訊的員工仍可交易該行股票，未符合監管要求。雖然直接參與交易的人員受到交易限制，但其他具潛在接觸風險的人員並未被納入管控。

在資誠方面，SEBI 批評該公司未針對顧問與諮詢客戶建立限制股票名單，且資訊揭露制度存在缺口，導致部分交易未被通報。