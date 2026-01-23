鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-23 21:10

英國央行利率決策委員 Megan Greene 周五 (23 日) 在倫敦決議基金會 (Resolution Foundation) 發表演說，針對英美貨幣政策分歧所帶來的風險提出嚴正警告。她指出，美國聯準會若採取降息舉措，可能會推升英國的通膨壓力，進而迫使英國央行放慢其自身的貨幣寬鬆節奏。

英國央行官員：美國聯準會降息恐引發英國通膨升溫(圖:shutterstock)

Greene 強調，針對 2026 年可能出現的英美貨幣政策背離，英國央行或許有必要採取與市場預期截然不同的應對措施。她分析，雖然貨幣政策分歧可能導致英鎊走強並降低進口成本，但金融環境放寬所產生的通膨上行壓力，將遠超過匯率帶來的通降收益。因此，在這種情境下，英國應更緩慢地撤回限制性貨幣政策。

此番言論發表之際，正值美國政壇面臨關鍵轉折。美國總統川普正準備挑選下一任聯準會主席，而目前熱門人選、國家經濟會議主席哈塞特 (Kevin Hassett) 已多次呼籲降低借貸成本。目前貨幣市場僅完全反映了英國央行今年一次的降息預期，對於第二次降息的機率約 50%。相較之下，市場認為聯準會今年有較高機率進行兩次降息。

Greene 做為貨幣政策委員會 (MPC) 中的鷹派成員，曾對去年 12 月的降息決定投下反對票。她表示，儘管近期物價壓力緩解的速度快於預期，但她對英國的通膨前景仍保持高度警惕。比起需求疲軟，她更擔憂通膨降溫進程受阻。

在勞動力市場方面，Greene 淡化了對市場惡化的擔憂。她指出，目前就業成長趨於平穩，職缺數量也已趨於穩定，並無證據顯示失業率會出現非線性的激增。