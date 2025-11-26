期交所強化店頭風控 3管道即時預警12/1上線

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-26 19:57

為配合主管機關自 114 年 7 月 1 日正式實施新台幣利率交換契約（TWD IRS）應集中結算機制，期交所持續優化相關制度與配套措施，將於 12 月 1 日正式上線，提供投資人 4 大核心風險的自動化預警，採系統、電子郵件及簡訊等「多管道」即時發送警示通知。

防範金融黑天鵝！期交所強化店頭風控 簡訊即時預警12/1上線。（鉅亨網資料照）

期交所表示，此新功能將能協助店頭一般結算會員大幅提升客戶風險管理效率，進一步強化市場運作的安全與韌性。因過去店頭一般結算會員多透過人工、分散式系統或監控流程進行客戶風險管理，效率有待提升。

本次推出的「客戶風險預警監控」功能，將透過資訊化與即時化的方式，提供四大核心風險的自動化預警，包括交易額度、保證金水位、利率變動風險及大額損失狀況。

未來店頭一般結算會員可依據不同客戶的交易行為與風險屬性，靈活設定各項指標的預警值。一旦客戶任一指標達到設定值，系統將透過店頭集中結算系統、電子郵件及簡訊等多重管道即時發送警示通知。這項機制能確保結算會員即時掌握客戶部位與保證金風險，及早採取因應措施，大幅提升風控的精準度與效率。