期交所強化店頭風控 3管道即時預警12/1上線
鉅亨網記者張韶雯 台北
為配合主管機關自 114 年 7 月 1 日正式實施新台幣利率交換契約（TWD IRS）應集中結算機制，期交所持續優化相關制度與配套措施，將於 12 月 1 日正式上線，提供投資人 4 大核心風險的自動化預警，採系統、電子郵件及簡訊等「多管道」即時發送警示通知。
期交所表示，此新功能將能協助店頭一般結算會員大幅提升客戶風險管理效率，進一步強化市場運作的安全與韌性。因過去店頭一般結算會員多透過人工、分散式系統或監控流程進行客戶風險管理，效率有待提升。
本次推出的「客戶風險預警監控」功能，將透過資訊化與即時化的方式，提供四大核心風險的自動化預警，包括交易額度、保證金水位、利率變動風險及大額損失狀況。
未來店頭一般結算會員可依據不同客戶的交易行為與風險屬性，靈活設定各項指標的預警值。一旦客戶任一指標達到設定值，系統將透過店頭集中結算系統、電子郵件及簡訊等多重管道即時發送警示通知。這項機制能確保結算會員即時掌握客戶部位與保證金風險，及早採取因應措施，大幅提升風控的精準度與效率。
期交所強調，「客戶風險預警監控」功能是配合新台幣 IRS 應集中結算政策的延伸措施。透過即時偵測潛在風險，將能有效強化整體金融市場的安全防護網，增進市場穩健性，並提升台灣金融市場的競爭力。
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇