鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-23 19:30

根據最新發布的標普全球採購經理人指數 (PMI) 快報，英國 1 月私營部門經濟活動呈現顯著增長，綜合 PMI 產出指數從 12 月的 51.4 躍升至 53.9，遠高於經濟學家預期的 51.5。這一數據創下自 2024 年 4 月以來， 21 個月最強勁增長紀錄。

英國1月PMI衝上21個月新高 服務業強勁與就業緊縮引發央行兩難(圖:shutterstock)

數據公佈後，英鎊兌美元匯率升至當日高點，上漲 0.2% 至 1.352 美元，市場對英國央行降息的預期已減弱。

服務業是本次成長的主要引擎，其 PMI 升至 54.3，優於預期的 51.7。標普全球首席商業經濟學家 Chris Williamson 指出，特別是金融服務與科技業表現突出，帶動整體產出以近兩年來最快的速度成長。

此外，製造業也呈現復甦跡象，產出連續 4 個月成長，且商品出口訂單在經歷了 4 年的萎縮後首度回升，主要得益於美國、中國、歐洲及新興市場的需求增加。

報告指出，預算案後的政策明確性釋放了先前被壓抑的投資計畫。企業信心已連續兩個月改善，達到 2024 年 9 月以來新高，受訪企業對銷售管道改善及未來借貸成本下降，抱持樂觀態度。

然而，強勁的經濟數據背後仍存在隱憂。企業在業務增長的同時仍在裁員，尤其是受國家最低工資與國民保險繳納額提高影響最深的餐飲款待業。高昂的勞動力成本不僅迫使企業削減人力，還導致銷售價格以 2025 年 8 月以來最快的速度上漲，顯示通膨壓力依然頑強，且高於英國央行的目標。