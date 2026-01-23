鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-23 14:00

機器人技術突飛猛進、能源革命如火如荼、文化樣貌劇烈演變，人們夢寐以求的未來，美國看似一一實現，但中國卻往往搶先一步，甚至做得更徹底。

美國雜誌《Wired》最新報導，過去十年，中國以「中國速度」為起點，朝「中國品質」與「中國品牌」全力邁進，如今正以前所未有的能量，重塑人類未來生活樣貌，從日常消費到科技創新，無一不見其深刻痕跡。

2015 年，中國提出「中國製造 2025」計畫，目標是從世界工廠躍升為全球高端製造與創新中心。當時外界多持保留態度，但十年過去，中國不僅如期推進，更以具體成果讓世界重新審視其能力。

如今，「中國製造」已非廉價仿冒的代名詞，而是高技術含量的象徵，從電池、電動車到智慧建築，無處不見中國身影。中國在人形機器人領域已有超過 200 家公司投入研發，遠超美國的 16 家。

報導指出，生活中看似異國情調的物品，如瑜伽館裡的紫水晶或旅遊店中的黃水晶，其實多來自江蘇東海這個靠直播經濟崛起的小鎮，而一頭中國克隆「超級奶牛」，年產奶量高達美國普通牛的近兩倍，也許不久後，人造奶將成為餐桌新寵。

在能源與交通方面，中國電池產量占全球八成以上，並積極於海外設廠，去年中國電動車銷量預估達 1600 萬輛，是美國的十倍。基礎建設同樣驚人，中國博德集團可在 29 小時內蓋好一棟 10 層樓建築，而高鐵網絡規模更令美歐望塵莫及。

在太陽能領域，中國今年上半年新增裝置容量 256GW，是其他地區總和的兩倍多，堪稱全球清潔能源革命領頭羊。

科技與文化層面，中國也正引領新浪潮。從全球最多用戶的超級應用程式，到 AI 戀愛遊戲與女性主導的虛擬伴侶市場，再到具輿論監管特色的 AI 管理機制，中國正定義數位生活的下一章。

在文化輸出上，《哪吒之魔童降世 2》成為首部單一市場破 10 億美元的非好萊塢動畫，而潮玩角色 Labubu 更風靡全球，就連蘋果執行長庫克也成粉絲。

社會面向亦不乏創舉。中國運用 DNA 與人臉辨識協助被收養者尋親，促成無數團聚故事，兒童智慧手表「小天才」成為新世代社交核心，重塑童年互動模式；連群眾參與的科幻小說《臨高啟明》，都想像以時空穿越引發工業革命，展現中國民間豐沛的未來敘事力。

甚至在太空探索上，美國 NASA 因頻繁受政治干擾，被評「毫無勝算」。相較之下，中國以簡潔高效的登月計畫穩步推進。夜空中的無人機表演早已取代煙火，成為慶典新寵；快時尚、晶片、電池、娛樂內容等，中國亦在全球供應鏈與文化版圖中牢牢占據關鍵位置。

《Wired》雜誌記者深入中國各地、廣泛取材，呈現中國以多元路徑實踐未來的 23 種樣貌。這不只是一份成就清單，更是一場關於創新、野心與全球影響力的深度對焦。