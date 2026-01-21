鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-21 18:13

台灣綠色金融發展邁入歷史性新紀元，財政部攜手教育部首度推出永續發展政府債券，為資本市場提供兼具頂級信用與永續理念的全新投資標的。這項指標性的 115 乙 1 期公債預計於 1 月 27 日委託中央銀行標售，發行金額定為新台幣 4 億元，年期長達 30 年，1 月 30 日正式發行。

首檔中央政府ESG債4億元30年期1/27標售 打造金門大學黃金級綠建築。（圖: shutterstock）

本次首檔中央政府永續發展債券是由財政部與教育部攜手合作，發行金額定為新台幣 4 億元，年期長達 30 年。該債券依據聯合國永續發展目標（SDGs）規劃，募集資金將全數用於國立金門大學校舍興建計畫。此計畫不僅旨在優化學生的住宿環境，更全面導入節能設計與低碳建築理念，並以取得黃金級綠建築標章為目標，從軟硬體雙管齊下改善校園環境，將教育品質與環境永續效益緊密結合。

在全球強化責任投資的浪潮下，具備國家級信用且資金用途明確的長年期標的，已成為機構法人戰略配置的首選。這類債券能有效協助保險業等法人去化長線資金壓力，滿足資產負債匹配的需求，並能直接挹注企業的 ESG 投資績效。