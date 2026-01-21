鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-21 14:49

2025 年台股交投火熱，全年集中市場成交額高達 101.79 兆元，創歷史新高紀錄，不過，在龐大的訊息量中，忙碌上班族難以在盤中即時掌握市場動態，國泰證券為協助客戶有效管理投資，今 (21) 日宣布領先業界首創「庫存管家」服務，以客戶持股為核心，應用 AI 技術打造個人化推播服務，以協助投資人更有效率掌握庫存狀況，提供更即時、系統化的投資管理體驗。

國泰證「庫存管家」服務具備「個人化、即時性、自動化」三大優勢，首先，依據客戶庫存部位與市場狀況，摘要與庫存標的相關新聞，並透過 AI 生成專屬訊息，第二，即時彙整資訊，讓客戶能於關鍵時刻接收到與自身最相關的盤勢、市場訊息；第三，「庫存管家」可整合盤中監控機制，當客戶庫存標的出現顯著波動，系統將自動發送提醒，協助投資人第一時間掌握變化。

國泰證強調，單一帳戶最多可管理達百檔持股，涵蓋個股和 ETF，滿足多元投資管理需求。

目前國泰證客戶數已突破 200 萬，客戶投資行為、庫存資訊、市場資料處理需求倍增，為提供客戶安全、穩定且高效率的投資體驗，此次「庫存管家」服務首次導入 AI 工具，優化後台資訊整理流程，大幅降低人工作業負擔，提升服務即時性與精準度。

而系統全程採取「資料去識別化」處理機制，以確保個人隱私和資訊安全，讓客戶能安心享受智慧化的投資管理。