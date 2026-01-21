鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-21 11:58

沃旭能源宣布，總裝置裝置容量 920MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場的最後一座風機已安裝完成，宣告風機安裝工程結束，預計在 2026 年第三季達成風場全面商轉。

沃旭大彰化西南第二階段及西北離岸風場風機安裝完成，Q3全面商轉。(圖：沃旭提供)

沃旭指出，大彰化西南第二階段及西北離岸風場位於彰化外海約 35 至 60 公里處，共有 66 座、單機容量 14MW 的 SG-236 離岸風機，自 2025 年 2 月啟動海上施工，並於同年 4 月展開風機安裝，由風機供應商西門子歌美颯，搭配離岸風電運輸與安裝公司 Cadeler 打造的風機安裝船 Wind Maker 共同執行。

沃旭說明，該風場為沃旭在亞太區首座透過 2020 年簽署的企業購售電合約向企業客戶供應綠電的離岸風場。自 2025 年 7 月達成首座風機發電以來，大彰化西南第二階段及西北離岸風場已持續穩定將潔淨能源輸送至全國電網。