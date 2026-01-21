本月累漲逾10%！現貨金價漲破4800再創高 俄躺賺2160億美元 規模堪比在歐遭凍資產

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-01-21 10:00

國際金價近日持續創造歷史新高，現貨黃金 (XAUUSDOZ)價格在今 (21) 日亞洲交易時段衝破每盎司 4800 美元大關，本月累計漲幅超過 10%，相當於上漲逾 480 美元，而最新數據顯示，金價飆漲除重塑全球金融市場格局外，也讓俄國在製裁重壓下覓食喘息之機。

國際金價自俄烏衝突爆發以來一路飆升，也意外為俄羅斯帶來可觀的財政收益，規模幾乎等同於被西方凍結的主權儲備資產。

根據《彭博資訊》估算，自 2022 年 2 月俄烏衝突爆發以來，俄國央行黃金儲備價值已增加超過 2160 億美元。儘管因國際制裁，俄國失去大量海外證券與外匯資產的使用權，央行在此期間並未大規模增持黃金，也未拋售既有儲備，使黃金成為俄國維持金融穩定的關鍵支柱。

去年 12 月，歐盟決定將約 2100 億歐元 (約 2440 億美元) 的俄國主權資產持續凍結，但隨著金價攀高，俄國央行持有的黃金迅速增值，有效抵銷部分因制裁損失的財政實力。黃金具備隨時變現的特性，可在關鍵時刻轉化為流動性，為俄國提供額外籌資途徑。

俄國身為全球次大產金國，年產量超過 300 噸，但自 2022 年起，俄國所產黃金被排除在西方市場之外，不再獲倫敦金銀市場協會認可，形同退出全球最大場外黃金交易中心，這使得俄國面臨向亞洲客戶大規模售金的障礙，同時也必須與受制裁國內礦商競爭，後者所產黃金亦難尋國際買家。

過去四年，受央行強勁買盤、通膨壓力、地緣緊張及貿易戰避險需求推動，金價持續走高，去年全年漲幅約 65%，創 1979 年以來最佳年度表現，推升全球官方黃金儲備估值，即使未進行新增採購亦水漲船高。

根據俄國央行最新數據，截至去年底，俄國國際儲備總額達 7550 億美元，其中黃金價值 3265 億美，之後金價再漲逾 8% 至每盎司 4700 美元。

俄國財政部預期金價將長期升至 5000 美元以上，反映國際社會對主要儲備貨幣信心下滑。

值得注意的是，俄國央行至去年底才小幅動用黃金儲備，減持 20 萬盎司至 7480 萬盎司，主要用於配合財政部出售國家福利基金資產以填補預算缺口。

統計數據顯示，2022 年 2 月至 2025 年 12 月間，俄國黃金儲備價值翻倍，而外匯與外幣資產儲備則縮水約 14%，黃金佔整體儲備比重由戰前 21% 躍升至 43%。俄國自衝突後停止公佈外匯存底細項，截至今年元旦，非黃金資產總額為 3990 億美元。2022 年，俄國財政部曾稱約 3000 億美元海外資產遭凍結。