鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.54元上修至19.21元，其中最高估值55.73元，最低估值2.13元，預估目標價為250元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|55.73(55.73)
|44.34
|最低值
|2.13(2.13)
|2.62
|平均值
|21.31(21.02)
|22.77
|中位數
|19.21(16.54)
|21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|316,712,700
|275,904,540
|最低值
|62,348,950
|65,284,160
|平均值
|155,658,620
|161,306,310
|中位數
|150,157,710
|155,625,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-5,083,350
|-7,439,634
|14,619,031
|22,849,015
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,131,667
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
