鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至6.17元，預估目標價為130元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.1元上修至6.17元，其中最高估值6.68元，最低估值5.6元，預估目標價為130元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|6.68(6.68)
|10.45
|11.68
|最低值
|5.6(5.6)
|7.1
|8.1
|平均值
|6.19(6.15)
|8.05
|9.39
|中位數
|6.17(6.1)
|7.69
|8.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|112,765,000
|125,545,000
|136,064,890
|最低值
|110,251,000
|121,270,000
|129,062,000
|平均值
|112,075,840
|123,433,280
|133,042,200
|中位數
|112,584,760
|123,651,380
|133,520,950
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3,451,411
|3,802,830
|3,121,720
|1,232,154
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,213,455
|110,787,917
|95,257,451
|67,229,599
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
