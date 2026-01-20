鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至6.17元，預估目標價為130元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.1元上修至6.17元，其中最高估值6.68元，最低估值5.6元，預估目標價為130元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值6.68(6.68)10.4511.68
最低值5.6(5.6)7.18.1
平均值6.19(6.15)8.059.39
中位數6.17(6.1)7.698.89

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值112,765,000125,545,000136,064,890
最低值110,251,000121,270,000129,062,000
平均值112,075,840123,433,280133,042,200
中位數112,584,760123,651,380133,520,950

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3,451,4113,802,8303,121,7201,232,154
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,213,455110,787,91795,257,45167,229,599

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


