鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估上修至-0.57元，預估目標價為7.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對流明科技(LUMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.58元上修至-0.57元，其中最高估值-0.53元，最低估值-0.96元，預估目標價為7.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.53(-0.53)
|-0.17
|0.06
|0.02
|最低值
|-0.96(-1.38)
|-0.98
|-0.56
|0.02
|平均值
|-0.63(-0.72)
|-0.48
|-0.27
|0.02
|中位數
|-0.57(-0.58)
|-0.4
|-0.35
|0.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|125.06億
|120.46億
|118.28億
|116.27億
|最低值
|123.79億
|109.05億
|105.64億
|107.52億
|平均值
|124.03億
|115.92億
|113.01億
|111.90億
|中位數
|123.91億
|116.79億
|115.01億
|111.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.91
|-1.54
|-10.48
|-0.06
|營業收入
|196.87億
|174.78億
|145.57億
|131.08億
詳細資訊請看美股內頁：
流明科技(LUMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 投資組合需要新的「第三勢力」嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技LUMN-US的目標價調升至7.5元，幅度約11.11%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技LUMN-US的目標價調升至6.75元，幅度約3.85%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技LUMN-US的目標價調降至6.5元，幅度約18.75%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技LUMN-US的目標價調升至8元，幅度約60%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇