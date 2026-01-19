search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估上修至-0.57元，預估目標價為7.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對流明科技(LUMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.58元上修至-0.57元，其中最高估值-0.53元，最低估值-0.96元，預估目標價為7.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.53(-0.53)-0.170.060.02
最低值-0.96(-1.38)-0.98-0.560.02
平均值-0.63(-0.72)-0.48-0.270.02
中位數-0.57(-0.58)-0.4-0.350.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值125.06億120.46億118.28億116.27億
最低值123.79億109.05億105.64億107.52億
平均值124.03億115.92億113.01億111.90億
中位數123.91億116.79億115.01億111.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS1.91-1.54-10.48-0.06
營業收入196.87億174.78億145.57億131.08億

詳細資訊請看美股內頁：
流明科技(LUMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


LUMN




