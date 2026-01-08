search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技LUMN-US的目標價調升至7.5元，幅度約11.11%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對流明科技(LUMN-US)提出目標價估值：中位數由6.75元上修至7.5元，調升幅度11.11%。其中最高估值11元，最低估值3元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予流明科技評價：積極樂觀2位、保持中立10位、保守悲觀3位。

流明科技今(8日)收盤價為7.92元。近5日股價上漲11.11%，標普指數上漲1.1%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



