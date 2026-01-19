鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-19 19:19

配合大南方新矽谷與亞灣 2.0 智慧科技創新園區政策，經濟部產業園區管理局投資 26 億元興建的亞灣智慧科技大樓，於今 (19) 日舉行上梁典禮。

灣智慧科技大樓作為高雄軟體園區第二園區的重要指標工程，位於亞洲新灣區港灣旁的 A 坵塊，建築結構為地下 3 層、地上 11 層的鋼骨建築，總產業空間超過 1 萬坪，內部規劃包含共創實證場域、商業與生活複合功能，預計 115 年 11 月完工，未來將吸引超過 30 家企業進駐，創造 840 個就業機會，帶動年產值 17 億元，有助於擴大南部 5G AIoT 產業聚落。

園管局局長楊志清表示，亞灣智慧科技大樓上梁是園區發展的重要里程碑，象徵高雄智慧產業聚落邁向新階段。楊志清指出，未來將整合嘉義、台南、高雄至屏東的科技園區資源，打造半導體 S 廊帶南部核心。經濟部也將與高雄市政府合作積極招商，為產業創新與青年就業提供理想環境。

由於高軟園區一期空間已趨飽和，行政院長卓榮泰先前核定擴區計畫，由園管局開發高軟一期北側中油公司 2.45 公頃土地，推動第二園區計畫，並分為 A、B、C 三大坵塊招商。亞灣智慧科技大樓位於 A 區，是首棟率先動工的大樓，目前鋼構結構體已完成吊裝，預計 116 年第 3 季交屋啟用。至於 B、C 區域也正同步招商，準備引進更多智慧應用及新興產業廠商。