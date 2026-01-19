鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-19 12:27

LG 電子深耕台灣超過 20 年，始終致力以創新科技打造更美好的生活。於今（19）日正式宣布，由金建一先生接任台灣 LG 電子董事長，未來將與總經理羅時景先生緊密合作，推動以人為本的創新策略，深化智慧生活解決方案在台灣的佈局，並持續提升消費者體驗。

台灣LG高層異動 金建一接任董事長深化智慧生活布局。(圖：台灣LG提供)

LG 電子認為，智慧生活的發展不僅是單一產品或技術的升級，而是一項長期工程。隨著消費者對便利性、服務完整度與體驗品質的期待不斷提升，市場已從「一次性購買」逐步轉向重視「長期使用與持續服務」的整體價值。

回應此趨勢，台灣 LG 電子將聚焦企業端解決方案、品牌直營管道與完善售後服務體系，並透過家電租賃等彈性模式，深化與消費者的長期互動，為品牌在台灣市場建立更具韌性的成長動能。

金建一董事長擁有超過 19 年 LG 電子集團管理與策略領導經驗，曾於韓國總部及多個海外市場擔任重要職務，並曾出任台灣 LG 電子生活家電解決方案事業部總監，具備橫跨產品經營、市場策略與組織管理的深厚背景。其跨市場經驗與對產業結構轉變的深刻理解，將成為台灣 LG 推動營運模式升級的重要關鍵。

金建一董事長表示：「對 LG 而言，智慧生活不只是科技的進步，更是企業如何長期參與消費者生活的方式。未來，台灣 LG 電子將以更高標準的執行力，從產品、服務到組織運作積極回應市場需求，讓策略與創新真正成為消費者可以信賴的日常體驗。」

同時，總經理羅時景也分享市場觀察與策略方向。羅時景總經理深耕台灣家電產業超過 20 年，累積豐富的產品規劃、行銷與零售通路管理經驗，對台灣消費者的生活型態與需求具備精準洞察。他指出：「台灣消費者對生活便利性與居家質感的要求持續提升，且對高端家電與智慧應用的接受度日趨成熟，市場展現高度開創性。LG 將結合銷售、後勤與客服團隊的力量，積極回應消費者需求，並持續打造更完整的智慧生活體驗。」