鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估下修至8.88元，預估目標價為190元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對緯創(3231-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.95元下修至8.88元，其中最高估值10.15元，最低估值8.58元，預估目標價為190元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|10.15(10.15)
|14.73
|18.04
|最低值
|8.58(8.58)
|10.48
|11.9
|平均值
|9.04(9.1)
|12.55
|14.93
|中位數
|8.88(8.95)
|12.56
|15.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,186,523,000
|3,196,171,000
|4,050,785,750
|最低值
|2,040,777,000
|2,577,179,000
|3,194,711,000
|平均值
|2,117,933,960
|2,907,265,800
|3,455,610,890
|中位數
|2,112,879,860
|2,838,363,100
|3,341,549,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|6.11
|4.08
|4.01
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,049,255,781
|867,057,007
|984,619,156
|862,082,848
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
