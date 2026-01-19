鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估下修至8.88元，預估目標價為190元

search icon



根據FactSet最新調查，共16位分析師，對緯創(3231-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.95元下修至8.88元，其中最高估值10.15元，最低估值8.58元，預估目標價為190元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值10.15(10.15)14.7318.04
最低值8.58(8.58)10.4811.9
平均值9.04(9.1)12.5514.93
中位數8.88(8.95)12.5615.34

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值2,186,523,0003,196,171,0004,050,785,750
最低值2,040,777,0002,577,179,0003,194,711,000
平均值2,117,933,9602,907,265,8003,455,610,890
中位數2,112,879,8602,838,363,1003,341,549,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS6.114.084.013.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,049,255,781867,057,007984,619,156862,082,848

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


