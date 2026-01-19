鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群聯(8299-TW)做出2025年EPS預估：中位數由33.26元上修至34.18元，其中最高估值43.7元，最低估值25.34元，預估目標價為1475元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|43.7(43.7)
|100
|81.66
|最低值
|25.34(25.34)
|38.19
|46.32
|平均值
|34.39(33.96)
|71.78
|71.48
|中位數
|34.18(33.26)
|78.56
|78.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|72,665,000
|121,688,000
|139,679,000
|最低值
|69,739,000
|92,620,000
|95,946,000
|平均值
|71,455,840
|100,559,860
|114,337,090
|中位數
|71,837,530
|93,622,950
|110,861,680
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|38.95
|18.48
|27.71
|41.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,935,513
|48,221,630
|60,256,142
|62,557,192
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇