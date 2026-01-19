〈陸股盤後〉中國經濟成長達標 2025年全年GDP增長5% 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-01-19 16:30

中國 A 股三大股指周一（19 日）收盤漲跌互見，2025 年中國全年國內生產毛額（GDP）成長 5%，代表中國經濟成長達標，中國透過提振非美國地區的出口成功抵禦了美國總統川普挑起的美中貿易戰。

中國經濟成長達標，2025年全年GDP增長5%，三大指數漲跌互見。（圖：Shutterstock）

上證指數周一收報 4,114.00 點，漲 0.29%。深證成指收報 14,294.05 點，漲 0.09%。創業板指收報 3,337.61 點，跌 0.70%。

‌



國家統計局周一公布的數據顯示，中國第一到第四季的成長率分別為 5.4%、5.2%、4.8%、4.5%。

中國 12 月工業生產較一年前成長 5.2%，增幅大於前值的 4.8%。零售銷售增長 0.9%，增幅小於前值的 1.3%。城鎮調查失業率維持在 5.1% 的水準。

國家統計局表示，總的來看，2025 年國民經濟頂住多重壓力，保持穩中有進發展態勢，高品質發展取得新成效。

國家統級局坦言，外部環境變化影響加深，國內供強需弱矛盾突出，經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少。下階段，要堅持穩中求進、提質增效，實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，確保「十五五」開好局。

《彭博》指出，過去三年北京一直堅持「5% 左右」的成長目標，但高盛、渣打等多家全球性銀行認為中國可能會把 2026 年的成長目標下調至 4.5% 至 5% 之間。