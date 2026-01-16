鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)EPS預估上修至-2.32元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.38元上修至-2.32元，其中最高估值-1.78元，最低估值-2.47元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.78(-1.78)
|-1.78
|1.13
|2.9
|最低值
|-2.47(-2.47)
|-4.35
|-2.82
|-1.03
|平均值
|-2.29(-2.3)
|-3.15
|-1.2
|0.93
|中位數
|-2.32(-2.38)
|-3.19
|-1.15
|0.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.23億
|13.69億
|22.27億
|22.90億
|最低值
|8.65億
|6.87億
|10.39億
|13.02億
|平均值
|8.99億
|9.16億
|13.56億
|18.23億
|中位數
|8.98億
|9.04億
|12.64億
|18.37億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.20
|-1.90
|-2.56
|-3.04
|營業收入
|8.10億
|5.87億
|7.88億
|7.05億
詳細資訊請看美股內頁：
Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
