鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)EPS預估上修至-2.32元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.38元上修至-2.32元，其中最高估值-1.78元，最低估值-2.47元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.78(-1.78)-1.781.132.9
最低值-2.47(-2.47)-4.35-2.82-1.03
平均值-2.29(-2.3)-3.15-1.20.93
中位數-2.32(-2.38)-3.19-1.150.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.23億13.69億22.27億22.90億
最低值8.65億6.87億10.39億13.02億
平均值8.99億9.16億13.56億18.23億
中位數8.98億9.04億12.64億18.37億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.20-1.90-2.56-3.04
營業收入8.10億5.87億7.88億7.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


