鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)EPS預估上修至-2.41元，預估目標價為82.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.64元上修至-2.41元，其中最高估值-1.42元，最低估值-3.26元，預估目標價為82.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.42(-1.42)-1.261.452.57
最低值-3.26(-3.26)-4.7-2.95-1.03
平均值-2.42(-2.61)-3.13-1.120.94
中位數-2.41(-2.64)-3.35-1.370.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.52億11.51億20.81億20.64億
最低值8.36億6.82億9.85億15.09億
平均值8.89億9.08億13.39億18.13億
中位數8.93億9.09億12.89億18.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.23-0.20-1.90-2.56-3.04
營業收入7.29億8.10億5.87億7.88億7.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

