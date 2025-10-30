鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)EPS預估上修至-2.41元，預估目標價為82.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.64元上修至-2.41元，其中最高估值-1.42元，最低估值-3.26元，預估目標價為82.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.42(-1.42)
|-1.26
|1.45
|2.57
|最低值
|-3.26(-3.26)
|-4.7
|-2.95
|-1.03
|平均值
|-2.42(-2.61)
|-3.13
|-1.12
|0.94
|中位數
|-2.41(-2.64)
|-3.35
|-1.37
|0.83
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.52億
|11.51億
|20.81億
|20.64億
|最低值
|8.36億
|6.82億
|9.85億
|15.09億
|平均值
|8.89億
|9.08億
|13.39億
|18.13億
|中位數
|8.93億
|9.09億
|12.89億
|18.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.23
|-0.20
|-1.90
|-2.56
|-3.04
|營業收入
|7.29億
|8.10億
|5.87億
|7.88億
|7.05億
詳細資訊請看美股內頁：
Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ionis Pharmaceuticals IncIONS-US的目標價調升至82元，幅度約3.8%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ionis Pharmaceuticals IncIONS-US的目標價調升至79元，幅度約3.27%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)EPS預估上修至-2.64元，預估目標價為75.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ionis Pharmaceuticals IncIONS-US的目標價調升至75元，幅度約5.63%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇