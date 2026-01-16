鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至6.34元，預估目標價為72元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.27元上修至6.34元，其中最高估值8.18元，最低估值5.01元，預估目標價為72元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|8.18(7.25)
|9.28
|8.36
|最低值
|5.01(5.01)
|5.69
|6.31
|平均值
|6.5(6.35)
|6.77
|7.06
|中位數
|6.34(6.27)
|6.34
|6.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|476,117,000
|523,729,000
|576,102,000
|最低值
|315,088,000
|350,674,000
|391,127,000
|平均值
|367,793,510
|413,481,460
|457,915,490
|中位數
|352,196,000
|390,064,000
|432,216,490
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.29
|3.24
|2.58
|10.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|357,716,917
|304,172,639
|341,433,658
|625,962,605
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
