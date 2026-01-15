鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-15 17:31

和泰車 (2207-TW) 今 (15) 日指出，積極落實「Mobility as a Service (MaaS)」移動服務願景有成，統計至去年底，會員已近 400 萬，和泰 Pay 於集團內的累計刷卡金額高達 1700 億元，和泰 Points 累計發放突破 30 億點，而 MaaS 服務品牌的去趣下載數近 350 萬，yoxi 和 iRent 累計服務趟次更達 4000 萬次，已建構出最具規模的 MaaS 移動生活圈。

和泰車指出，透過數位工具「和泰聯名卡、和泰 Pay 與和泰 Points」深度串聯集團品牌服務，提供從購車、保修、精品和商城選購的數位服務體驗，去趣旅遊規劃 APP 更整合移動服務品牌的 yoxi、iRent，在旅途中的各個環節都能享受移動、數位支付的無縫體驗。

隨著將移動服務與日常消費深度結合，和泰集團去年發放和泰 Points 破 7 億點，兌換率超過 90%，累計發放總量更突破 30 億點大關。

在數位新服務的強力導流下，和泰旗下兩大移動服務品牌 iRent 與 yoxi 去年成績亮眼，iRent 與 USPACE 及 WeMo 達成戰略合作，並導入 1000 台全新 TOYOTA Corolla Altis Hybrid，服務車輛數正式突破 2 萬台，全年服務趟次達 250 萬次，穩居台灣共享移動市場龍頭。

而 yoxi 乘車派遣服務方面，去年成功取得彰化和左營高鐵計程車排班資格，並可支援 Apple Pay、TWQR 等便利支付方式，甚至在日本也能叫 yoxi，正持續擴大市場聲量與用戶基礎。