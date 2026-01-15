〈2026刷卡攻略〉國內消費首推這5張綜合型神卡 最高有5%回饋

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-15 10:53

近年不少銀行推出主打「切換刷」的信用卡，不同消費情境搭配不同權益，回饋規則也越來越多元，而 2026 年起各家銀行又陸續調整信用卡回饋機制，Gogolook (6902-TW) 旗下袋鼠金融今 (15) 日整理並分析最新信用卡權益變化，並整理出國內消費刷卡重點，其中，永豐 DAWHO 現金回饋卡大戶 Plus 用戶最高可享國內 5% 回饋。

國內消費今年首推5張綜合型神卡。(圖：Gogolook提供)

袋鼠金融指出，國內一般消費是信用卡使用最頻繁的場景，從超商、餐飲到百貨與交通支出，幾乎天天都會刷到，尤其通路廣、限制少的卡別是多數消費者的主力卡，首推 5 張 2026 年綜合型神卡。

其中，永豐 DAWHO 現金回饋卡 (大戶卡) 在今年做了大變動，成為新一代神卡，不用切換、不用選通路，適合小資無腦使用，享有最基本的國內 1%、國外 2% 現金回饋無上限，大戶等級則有國內 3.5%、國外 4.5%，但須注意加碼的 2.5% 有每月 400 元回饋上限，刷 16,000 元就封頂；若升格大戶 Plus 用戶，並綁定數位帳戶自動扣卡費、申請數位帳單，即可享有國內 5%、國外 6%，加碼的 4% 也有每月 1,000 元的回饋上限，每月可刷 25,000 元。

滙豐 Live+ 現金回饋卡一般消費享有 0.88% 回饋，在餐飲、購物、娛樂加碼通路消費則有 3.88% 回饋，回饋上限為每月 888 元，若綁定滙豐帳戶自動扣繳加碼 1%，於精選國家包含日本、新加坡、馬來西亞等國餐飲消費再也加碼 1%，最高可多達 5.88%。

若想要無腦刷現金回饋，滙豐現金回饋御璽卡享有國內 1.22%、海外 2.22% 現金回饋，現金回饋無上限，是全力衝一般消費的好選擇。

若習慣「切換刷」信用卡機制、願意精算每日回饋的消費者，則可選擇台新 Richart 卡，七大切換方案共 60 大通路可享有最高 3.8% 台新 Point 回饋，其中消費者最常用的 LINE Pay 回饋 2.3% 台新 Point，保費免切換也享有 1.3% 回饋。