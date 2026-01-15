〈焦點股〉衛星題材點火網通股走勢剽悍 耀登、台揚、兆赫股價連日攀高

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-15 10:50

〈焦點股〉衛星題材點火網通族群走勢剽悍 耀登、台揚、兆赫股價連日攀高。(圖：shutterstock)

耀登受惠於傳統旺季，去年 12 月營收達 1.98 億元，創下單月歷史新高，月增 27.43%，年增 30.54%。公司積極投入非地面通訊 (NTN) 技術，並針對未來的 6G 應用，同步推進 Ka 頻段使用者終端的研發，以支援高軌衛星與空中平台等多元應用。

耀登近期因股價波動達警示標準，稅後純益 2621 萬元，年增 50.8%、自結 12 月 EPS 為 0.52 元。

老牌網通廠台揚則擁 Open RAN 與衛星雙引擎題材，台揚指出，大客戶發射的「史上最強高軌衛星」預計明年初提供服務，台揚供應的使用者終端產品已於去年第四季開始出貨，動能有望延續至 2026 年。

此外，Open RAN 產品已打入歐美公網，加上獲得美國政府補助計畫，有利於爭取更多國際訂單。今日台揚股價表現強勁，盤中漲幅一度逼近 8%，顯示市場對其轉機題材給予正面回應。

兆赫近期轉型效益顯現，跨足有線電視寬頻骨幹網路的 1.8GHz 放大器產品成功打入美國 MSO 供應鏈，帶動去年 12 月營收大增逾五成，單月並順利轉虧為盈。受此基本面利多激勵，兆赫股價連續多日攻上漲停。