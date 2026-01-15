鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至0.45元，預估目標價為71元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對南亞(1303-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.45元，其中最高估值0.76元，最低估值0.15元，預估目標價為71元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.76(0.76)
|3.93
|5.06
|4.42
|最低值
|0.15(0.15)
|1.75
|1.87
|4.42
|平均值
|0.5(0.54)
|2.6
|3.03
|4.42
|中位數
|0.45(0.65)
|2.57
|2.18
|4.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|268,303,000
|292,663,000
|323,212,000
|332,881,000
|最低值
|258,796,190
|262,470,800
|272,522,000
|332,881,000
|平均值
|261,082,880
|278,529,270
|293,826,890
|332,881,000
|中位數
|259,901,050
|278,019,400
|283,280,000
|332,881,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.42
|0.8
|4.05
|10.25
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,608,483
|259,755,344
|355,183,300
|411,670,391
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
