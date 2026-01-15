search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至0.45元，預估目標價為71元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對南亞(1303-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.45元，其中最高估值0.76元，最低估值0.15元，預估目標價為71元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年2028年
最高值0.76(0.76)3.935.064.42
最低值0.15(0.15)1.751.874.42
平均值0.5(0.54)2.63.034.42
中位數0.45(0.65)2.572.184.42

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年2028年
最高值268,303,000292,663,000323,212,000332,881,000
最低值258,796,190262,470,800272,522,000332,881,000
平均值261,082,880278,529,270293,826,890332,881,000
中位數259,901,050278,019,400283,280,000332,881,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.420.84.0510.25
營業收入
(單位：新台幣千元)		259,608,483259,755,344355,183,300411,670,391

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


