鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至2.26元，預估目標價為41.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.32元下修至2.26元，其中最高估值2.75元，最低估值1.29元，預估目標價為41.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.75(2.75)
|4.46
|4.9
|5.13
|最低值
|1.29(1.29)
|1.3
|1.07
|2.42
|平均值
|2.24(2.24)
|2.38
|2.77
|3.78
|中位數
|2.26(2.32)
|2.25
|2.7
|3.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|174.30億
|178.51億
|184.86億
|180.06億
|最低值
|172.27億
|170.70億
|172.65億
|174.56億
|平均值
|173.51億
|175.18億
|177.82億
|177.31億
|中位數
|173.55億
|175.33億
|178.07億
|177.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.41
|3.49
|3.19
|2.40
|營業收入
|96.80億
|131.27億
|161.64億
|172.41億
詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
