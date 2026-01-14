search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至2.26元，預估目標價為41.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.32元下修至2.26元，其中最高估值2.75元，最低估值1.29元，預估目標價為41.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.75(2.75)4.464.95.13
最低值1.29(1.29)1.31.072.42
平均值2.24(2.24)2.382.773.78
中位數2.26(2.32)2.252.73.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值174.30億178.51億184.86億180.06億
最低值172.27億170.70億172.65億174.56億
平均值173.51億175.18億177.82億177.31億
中位數173.55億175.33億178.07億177.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS2.413.493.192.40
營業收入96.80億131.27億161.64億172.41億

詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


