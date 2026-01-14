助攻華泰名品城插旗嘉義！彰銀統籌40億元聯貸案完成簽約12家銀行力挺

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-14 18:14

彰化銀行 (2801-TW) 統籌主辦格珞麗亞企業股份有限公司五年期新台幣 40 億元聯合授信案 ，已成功完成募集，今 (14) 日舉行簽約儀式 。本案由彰化銀行董事長胡光華代表聯貸銀行團，與華泰大飯店集團執行長陳炯福共同完成簽約 。

彰銀統籌主辦格珞麗亞五年期新台幣40億元聯貸案，由董事長胡光華(右)代表聯貸銀行團與華泰大飯店集團執行長陳炯福(左)簽約。（圖:彰銀提供）

本聯貸案主要支應華泰大飯店集團旗下子公司格珞麗亞企業股份有限公司，為辦理「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」所需興建資金 。由彰化銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，並由中華票券、第一銀行、國際票券、國泰世華共同主辦 。其他聯貸銀行團成員包括兆豐票券、萬通票券、合庫票券、台灣票券、將來銀行、台新銀行及安泰銀行等，合計共 12 家金融機構參與，顯示銀行團對華泰名品城的營運表現與未來發展，給予高度肯定與支持 。

「GLORIA OUTLETS 華泰名品城」桃園店為台灣首座國際級美式露天購物城，集結 260 家海內外知名精品、零售品牌，並設有美食廣場、特色主題餐廳，吸引國內外觀光人潮造訪 。今年營運邁入 10 周年，營收年年屢創新高，並帶動周邊產業、建設與商業聚落蓬勃發展 。北部桃園店及嘉義新據點循軌道經濟，將帶動由北至南區域發展 。

華泰名品城進駐嘉義，鄰近「故宮南院」、「蒜頭糖廠蔗埕文化園區」及享譽國際盛名的「阿里山國家森林遊樂區」皆為遊客集中景點 。且近年周邊包含「嘉義科學園區」等「六大產業園區」的持續開發，為嘉義地區引入多元產業、就業及居住人口 。未來「GLORIA OUTLETS 華泰名品城」嘉義店將打造出新型態嘉義生活聚落，串連在地觀光資源與藝文活動，活絡地方經濟繁榮 。