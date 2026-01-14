鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-14 13:04

MicroLED 廠錼創 - KY(6854-TW)13 日宣布跨足光通訊領域，攜手 ASIC 大廠世芯 - KY 生態系成員光循科技，打造新世代 AI 光互連平台。受此利多消息激勵，錼創今（14）日股價開高走高，早盤一度衝上漲停板 135.5 元，隨即漲幅回落。

〈焦點股〉錼創進軍矽光子獲市場青睞 早盤強勢觸漲停。(圖：shutterstock)

錼創指出，此次推出的 AI 光互連平台鎖定大規模 AI 運算及資料中心需求，預期能耗將低於 1pJ/bit，頻寬密度可擴展至 Tbps/mm² 等級。該平台將 MicroLED 技術從傳統顯示延伸至高速運算架構，旨在取代現有的主動式電纜（AEC），解決 AI 運算中常見的熱耗散與頻寬受限問題，並符合未來高效能運算對節能與空間利用的嚴苛要求。

在核心業務方面，錼創看好 2026 年上半年營運展望，主要受惠於 CoC 出貨動能轉強，電視、穿戴裝置與車用三大應用將同步貢獻營收。公司表示，隨著韓系客戶重啟拉貨及巨量轉移設備入帳，營收可望倍數成長，加上已啟動客戶分散策略，預期毛利率將隨著產能利用率提升而逐季回溫。