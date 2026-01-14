鉅亨網編譯陳韋廷
Meta(META-US)周二 (13 日) 宣布削減 1000 多名人力，對元宇宙核心部門「現實實驗室」(Reality Labs)進行大規模調整，曾開發《生化危機 4 VR》與《神之浩劫：阿斯加德之怒》等頂級 VR 遊戲的三家一線工作室及 Twisted Pixel 工作室也在同一天關閉。Twisted Pixel 關卡設計師 Andy Gentile 在社交媒體上寫道：「我剛剛被裁了，整個工作室都關了。」
Meta 此舉並非一次普通的結構性優化，而是一場對虛擬實境內容生態的「連根拔起」，但事實上，這場調整早有預兆。
根據外媒披露，就在裁員前幾日，Meta 技術長 Andrew Bosworth 緊急召集員工召開「年度最重要會議」，但內容諱莫如深。當謎底揭曉，風暴中心直指現實實驗室，這個擁有 1.5 萬名員工、承載著祖克柏「元宇宙」夢想的部門，正成為「止血式重組」的主要對象。
長期追蹤企業裁員的 Amanda Goodall 分析指出，此次調整本質上是縮編高虧損業務，將資源轉向商業化更清晰的 AI 穿戴式裝置及手機業務。
現實實驗室的困境，從財務數據中可見一斑。自 2020 年成立以來，該部門累積虧損逾 700 億美元，相當於全球多數中小國家一年的 GDP，去年第三季虧損仍多達 44.3 億美元，營收僅 4.7 億美元，年虧損超 140 億卻看不到獲利曙光。
更致命的是「大企業病」的侵蝕，Meta 前員工爆料指出，部門內大量頂尖人才被消耗在「內耗和邀功」中，工程師忙於製造「過度複雜的系統」向上管理，效率被無限稀釋，最終淪為「只吞資金、不產價值」的黑洞。
此外，戰略誤判加速了裁員進程。自 2014 年以 20 億美元收購 Oculus 起，祖克柏堅信 VR 將像智慧手機一樣普及，但消費者用腳投票。笨重的頭顯、與物理世界隔絕的體驗，讓「全民 VR 社交」始終停留在概念階段。ChatGPT 引爆的 AI 軍備競賽讓投資人坐不住了。當 Meta 宣布 2026 年將投入 720 億美元建造 AI 資料中心時，股東要求「砍掉無效支出」的呼聲達到頂峰。
Meta 上月暗示恐削減元宇宙部門 30% 預算的消息傳出後，股價應聲上漲 5.7%，市場態度再明確不過，趕緊 All in AI。
在此次調整中，三大遊戲工作室的關閉最具象徵意義。Armature Studio（《生化危機 4 VR》移植方）、Sanzaru Games（《阿斯加德之怒》系列開發商）、Twisted Pixel（《漫威死侍 VR》製作方）的集體退場，讓玩家直呼心碎。
Sanzaru 高級關卡設計師 Ray West 說：「很多人很快會聽說，包括我們在內的多家工作室被關閉。」
Oculus Studios 總監雖稱「遊戲仍是生態基石」，但隨即稱「將投資重點轉向第三方開發者」。
與 VR 團隊形成鮮明對比的則是 Meta 另一條正在逆勢崛起的產品線，與雷朋合作的智慧眼鏡。這款外觀接近普通墨鏡、內建 AI 助理的設備，因「不脫離現實、用 AI 增強生活」的特性，成為消費性電子爆款。
祖克柏透露，去年上半年 AI 眼鏡銷量成長兩倍多，總銷量破 200 萬副，需求甚至超過產能，高階「Display」版本被迫延後發布。基於此，Meta 打算 2025 年底前將產能翻倍，2026 年底年產能提升至 2000 萬副，並將其定義為「超級智能融入日常生活的主要方式」。
這場調整標誌著 Meta 戰略的徹底轉向：從 All In「元宇宙」轉向與現實結合的「AI 穿戴裝置」。
產業觀察人士認為，元宇宙的未來可能有三種走向：徹底關閉 Horizon Worlds 等 VR 社交平台；保留骨幹團隊服務核心玩家；或重塑概念，將其與智慧眼鏡業務對齊為「AI 增強的現實體驗」。
但無論如何，祖克柏 2021 年描繪的「人人擁有虛擬化身並生活在元宇宙」的藍圖已實質崩壞。
對被裁員工而言，這不僅是一次職業變動，更是一個時代的縮影，而對 Meta 來說，這場「斷臂求生」或許是集體清醒的開始。
