search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估下修至-3.24元，預估目標價為219.88元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.17元下修至-3.24元，其中最高估值-1.76元，最低估值-5.94元，預估目標價為219.88元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.76(-1.76)6.7717.9523.52
最低值-5.94(-5.94)1.263.4712.57
平均值-3.37(-3.34)3.729.2216.79
中位數-3.24(-3.17)4.049.1714.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.66億15.47億24.23億31.40億
最低值6.85億11.42億14.80億21.80億
平均值7.29億13.47億19.17億26.44億
中位數7.32億13.72億19.58億25.83億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-8.27-10.93-9.24-7.06
營業收入919萬5,378萬2.88億3.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSASND

相關行情

台股首頁我要存股
Ascendis Pharma A/S - ADR208.76+2.84%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty