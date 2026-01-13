鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估下修至-3.24元，預估目標價為219.88元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.17元下修至-3.24元，其中最高估值-1.76元，最低估值-5.94元，預估目標價為219.88元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.76(-1.76)
|6.77
|17.95
|23.52
|最低值
|-5.94(-5.94)
|1.26
|3.47
|12.57
|平均值
|-3.37(-3.34)
|3.72
|9.22
|16.79
|中位數
|-3.24(-3.17)
|4.04
|9.17
|14.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.66億
|15.47億
|24.23億
|31.40億
|最低值
|6.85億
|11.42億
|14.80億
|21.80億
|平均值
|7.29億
|13.47億
|19.17億
|26.44億
|中位數
|7.32億
|13.72億
|19.58億
|25.83億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-8.27
|-10.93
|-9.24
|-7.06
|營業收入
|919萬
|5,378萬
|2.88億
|3.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
