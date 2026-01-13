search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾特工業(GTLS-US)EPS預估上修至11.3元，預估目標價為210.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對查爾特工業(GTLS-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.59元上修至11.3元，其中最高估值12.92元，最低估值10.36元，預估目標價為210.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.92(11.38)15.3216.11
最低值10.36(10.36)11.9912.99
平均值11.18(10.85)13.6714.02
中位數11.3(10.59)1413.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值45.98億52.34億55.09億56.09億
最低值43.11億45.10億45.02億56.09億
平均值44.20億49.15億51.30億56.09億
中位數44.00億48.86億51.41億56.09億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS1.440.540.434.10
營業收入13.18億16.12億33.53億41.60億

詳細資訊請看美股內頁：
查爾特工業(GTLS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


GTLS




