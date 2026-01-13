鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾特工業(GTLS-US)EPS預估上修至11.3元，預估目標價為210.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對查爾特工業(GTLS-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.59元上修至11.3元，其中最高估值12.92元，最低估值10.36元，預估目標價為210.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.92(11.38)
|15.32
|16.11
|最低值
|10.36(10.36)
|11.99
|12.99
|平均值
|11.18(10.85)
|13.67
|14.02
|中位數
|11.3(10.59)
|14
|13.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|45.98億
|52.34億
|55.09億
|56.09億
|最低值
|43.11億
|45.10億
|45.02億
|56.09億
|平均值
|44.20億
|49.15億
|51.30億
|56.09億
|中位數
|44.00億
|48.86億
|51.41億
|56.09億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.44
|0.54
|0.43
|4.10
|營業收入
|13.18億
|16.12億
|33.53億
|41.60億
詳細資訊請看美股內頁：
查爾特工業(GTLS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
