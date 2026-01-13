鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADRTAK-US的目標價調升至16.07元，幅度約3.09%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)提出目標價估值：中位數由15.59元上修至16.07元，調升幅度3.09%。其中最高估值19.63元，最低估值13.86元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Takeda Pharmaceutical Co - ADR評價：積極樂觀6位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Takeda Pharmaceutical Co - ADR今(13日)收盤價為16.26元。近5日股價上漲3.09%，標普指數上漲1.09%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
