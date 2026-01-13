search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至3.32元，預估目標價為47.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金田(GFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.25元上修至3.32元，其中最高估值3.77元，最低估值3.06元，預估目標價為47.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.77(3.77)6.255.454.46
最低值3.06(3.06)3.673.183.75
平均值3.31(3.28)5.114.574.22
中位數3.32(3.25)5.074.664.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值89.97億125.18億128.16億115.71億
最低值83.01億94.54億82.04億94.19億
平均值86.02億111.58億103.40億104.95億
中位數85.91億113.43億102.30億104.95億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.890.800.791.39
營業收入41.95億42.87億45.01億51.96億

詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


