鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至3.32元，預估目標價為47.50元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金田(GFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.25元上修至3.32元，其中最高估值3.77元，最低估值3.06元，預估目標價為47.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.77(3.77)
|6.25
|5.45
|4.46
|最低值
|3.06(3.06)
|3.67
|3.18
|3.75
|平均值
|3.31(3.28)
|5.11
|4.57
|4.22
|中位數
|3.32(3.25)
|5.07
|4.66
|4.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|89.97億
|125.18億
|128.16億
|115.71億
|最低值
|83.01億
|94.54億
|82.04億
|94.19億
|平均值
|86.02億
|111.58億
|103.40億
|104.95億
|中位數
|85.91億
|113.43億
|102.30億
|104.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.89
|0.80
|0.79
|1.39
|營業收入
|41.95億
|42.87億
|45.01億
|51.96億
詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
