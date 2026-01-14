美國防長：馬斯克旗下AI聊天機器人將接入五角大廈網絡

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-14 04:00

美國國防部長赫格塞思周一（12 日）訪問了太空探索技術公司（SpaceX）在德州的「星際基地」，據《美聯社》報導，赫格塞思宣布，SpaceX 執行長馬斯克旗下人工智慧（AI）聊天機器人 Grok 將接入美國五角大廈網絡。

馬斯克旗下AI聊天機器人將接入五角大廈網絡。（圖：Shutterstock）

赫格塞思表示，Grok 將在本月晚些時候正式進入美國國防部的系統，五角大廈將向 AI 開放美軍資訊技術系統中所有合適數據和情報數據庫中的數據。他說：「很快我們將把全球領先 AI 模型部署到部門所有非機密和機密網絡中。」

‌



赫格塞思在講話中表示，美國國防部推動 AI 應用，旨在加快技術創新和軍事能力發展，並將其全面融入美軍運作體系。

他提到，五角大廈擁有「在二十年軍事和情報行動中經過實戰檢驗的作戰數據」，「AI 的價值取決於它獲取的數據，我們會確保這些數據到位。」

赫格塞思希望五角大廈內部的 AI 系統能夠有效運作，他不要「不能用於打仗的 AI 模型」。