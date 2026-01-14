search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

美國防長：馬斯克旗下AI聊天機器人將接入五角大廈網絡

鉅亨網編譯鍾詠翔

美國國防部長赫格塞思周一（12 日）訪問了太空探索技術公司（SpaceX）在德州的「星際基地」，據《美聯社》報導，赫格塞思宣布，SpaceX 執行長馬斯克旗下人工智慧（AI）聊天機器人 Grok 將接入美國五角大廈網絡。

cover image of news article
馬斯克旗下AI聊天機器人將接入五角大廈網絡。（圖：Shutterstock）

赫格塞思表示，Grok 將在本月晚些時候正式進入美國國防部的系統，五角大廈將向 AI 開放美軍資訊技術系統中所有合適數據和情報數據庫中的數據。他說：「很快我們將把全球領先 AI 模型部署到部門所有非機密和機密網絡中。」


赫格塞思在講話中表示，美國國防部推動 AI 應用，旨在加快技術創新和軍事能力發展，並將其全面融入美軍運作體系。

他提到，五角大廈擁有「在二十年軍事和情報行動中經過實戰檢驗的作戰數據」，「AI 的價值取決於它獲取的數據，我們會確保這些數據到位。」

赫格塞思希望五角大廈內部的 AI 系統能夠有效運作，他不要「不能用於打仗的 AI 模型」。

此前美國國防部已經引入 Google 旗下 AI 系統 Gemini。上個月赫格塞思在社交媒體上發布影片，稱 Google 的 AI 系統可以幫助美軍快速分析影片和圖像，「我們將繼續積極部署世界頂尖技術」。


文章標籤

五角大廈馬斯克AIGrok

相關行情

台股首頁我要存股
道瓊指數49160.79-0.87%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty