美食-KY改裝台灣門店加快 明年初再添8家

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-22 11:42

看準生甜甜圈掀起新一波烘培熱潮，連鎖餐飲業者美食 - KY(2723-TW) 今 (22) 日宣布，85℃生甜甜圈研究所繼台中和新北地區後，進行多店擴點計畫，12 月到 2026 年元旦陸續開出 8 家門市，全力增添台灣事業體的新成長動能。

85℃生甜甜圈研究所。(圖：美食-KY提供)

美食說明，分別在新北新莊和三重、彰化員林、屏東內埔、宜蘭、台中烏日、后里和高雄公正開出生甜甜圈銷售門市，台中麗寶 OUTLET 自 12 月 27 日開始，每逢週末和國定假日也會有生甜甜圈快閃餐車。

85℃生甜甜圈研究所除了販售 85℃原本既有的咖啡、蛋糕和麵包等商品外，首次嚐試賣生甜甜圈，美食指出，開幕三個月 1200 個生甜甜圈每日可在 4 小時內完銷，因此，10 月再開出板橋和台中逢甲兩家店。

看準這波甜點熱潮，美食自 12 月到明年 1 月預計一口氣開出 8 家門市，並再推出新口味，現提供有 9 款甜甜圈，未來也將月月推新品，增添營運新活水。

法人分析，美食透過改裝既有門店，增加販售生甜甜圈，單店營收幾乎翻倍，且可由自家中央工廠供應關鍵麵團無須另外投資，隨著每年改裝國內 30-40 家店，有利長期營收和獲利動能轉強。