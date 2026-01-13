search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

希華轉投資紐國Rakon將獲美商收購 估獲利貢獻約5.8億元

鉅亨網記者張欽發 台北

石英元件大廠希華 (2484-TW) 轉投資紐西蘭 Rakon 將獲美商 Bourns Inc. 以每股 1.55 紐元收購，較前一日收盤價有高達溢價 72% 收購，以希華目前估獲利貢獻約 5.7-5.8 億元， 依目前希華 15.94 億元股本計算，估對每股貢獻 3.64 元。

cover image of news article
希華董事長曾穎堂。(鉅亨網記者張欽發攝)

希華在 2017 年 2 月 15 日 Rakon 現金增資時，以特定人身分出資 1000 萬美元，以每股 0.22 紐元全數認購，希華持有 Rakon 公司 16.6% 的股權，成為最大法人股東，Rakon 公司原有 3 席董事、2 席獨立董事，在希華晶體入股 16.6% 股權後，並取得 Rakon 一席董事席次。


隨後希華在 2021 年處分 Rakon 公司 1000 萬股，希華完成釋股後，仍握有 Rakon 的 12.23% 持股，爲單一最大股東且維持一席董事席次至今。希華董事長曾穎堂今天證實此一轉投資紐西蘭 Rakon 獲美商 Bourns Inc. 收購的訊息，同時，大股東並已簽署「鎖定協議」（Lock-up Agreement），承諾將其持有的股權出售給 Bourns。

紐國 Rakon 擁有高階航太、軍工、低軌衛星及 TCXO（溫度補償石英振盪器）技術。

希華股價今天盤中放量 2855 張攻上 23 元漲停價。


文章標籤

石英元件希華RACON收購

相關行情

台股首頁我要存股
希華23+9.79%
紐元/美元0.5775+0.09%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

中弱短強
希華

80%

勝率

#突破區間

中弱短強
希華

80%

勝率

#長紅K線突破盤整

中弱短強
希華

80%

勝率

#上升三法

中弱短強
希華

80%

勝率

#多頭均線上攻

中弱短強
希華

80%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty