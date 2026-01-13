希華轉投資紐國Rakon將獲美商收購 估獲利貢獻約5.8億元

希華在 2017 年 2 月 15 日 Rakon 現金增資時，以特定人身分出資 1000 萬美元，以每股 0.22 紐元 全數認購，希華持有 Rakon 公司 16.6% 的股權，成為最大法人股東，Rakon 公司原有 3 席董事、2 席獨立董事，在希華晶體入股 16.6% 股權後，並取得 Rakon 一席董事席次。

‌



隨後希華在 2021 年處分 Rakon 公司 1000 萬股，希華完成釋股後，仍握有 Rakon 的 12.23% 持股，爲單一最大股東且維持一席董事席次至今。希華董事長曾穎堂今天證實此一轉投資紐西蘭 Rakon 獲美商 Bourns Inc. 收購的訊息，同時，大股東並已簽署「鎖定協議」（Lock-up Agreement），承諾將其持有的股權出售給 Bourns。