鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至7.9元，預估目標價為180.00元

Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至7.9元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對諾可(NUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.15元下修至7.9元，其中最高估值8.36元，最低估值7.7元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.36(8.39)13.3715.615.61
最低值7.7(7.7)10.0710.815.61
平均值8.01(8.06)11.5612.9415.61
中位數7.9(8.15)11.5313.315.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值330.54億366.22億379.85億400.66億
最低值325.11億337.51億352.92億400.66億
平均值327.01億350.30億363.76億400.66億
中位數326.89億348.83億361.82億400.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS23.1628.7918.008.46
營業收入364.84億415.12億347.14億307.34億

詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


NUE

諾可163.77-2.45%

