鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至7.9元，預估目標價為180.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對諾可(NUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.15元下修至7.9元，其中最高估值8.36元，最低估值7.7元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.36(8.39)
|13.37
|15.6
|15.61
|最低值
|7.7(7.7)
|10.07
|10.8
|15.61
|平均值
|8.01(8.06)
|11.56
|12.94
|15.61
|中位數
|7.9(8.15)
|11.53
|13.3
|15.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|330.54億
|366.22億
|379.85億
|400.66億
|最低值
|325.11億
|337.51億
|352.92億
|400.66億
|平均值
|327.01億
|350.30億
|363.76億
|400.66億
|中位數
|326.89億
|348.83億
|361.82億
|400.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|23.16
|28.79
|18.00
|8.46
|營業收入
|364.84億
|415.12億
|347.14億
|307.34億
詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
