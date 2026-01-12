鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Symbotic Inc - Class A(SYM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.43元上修至0.44元，其中最高估值0.54元，最低估值0.11元，預估目標價為63.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.54(0.54)
|1.16
|2.1
|2.96
|最低值
|0.11(0.11)
|0.29
|0.16
|2.96
|平均值
|0.39(0.39)
|0.65
|0.96
|2.96
|中位數
|0.44(0.43)
|0.63
|0.83
|2.96
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.66億
|42.51億
|55.59億
|66.17億
|最低值
|25.81億
|32.00億
|40.20億
|52.85億
|平均值
|27.19億
|35.36億
|44.38億
|59.51億
|中位數
|27.04億
|34.86億
|41.37億
|59.51億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.13
|-0.37
|-0.14
|-0.16
|營業收入
|5.93億
|11.77億
|17.88億
|22.47億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
