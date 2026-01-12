營收速報 - 漢唐(2404)12月營收72.79億元年增率高達41.31％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為660.78億元，累計年增率39.34%。
最新價為982元，近5日股價上漲0.2%，相關其他電子下跌-0.76%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-310 張
- 外資買賣超：-40 張
- 投信買賣超：-367 張
- 自營商買賣超：+97 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|72.79億
|41%
|4%
|25/11
|69.94億
|100%
|12%
|25/10
|62.67億
|57%
|-14%
|25/9
|72.57億
|102%
|23%
|25/8
|59.05億
|65%
|-3%
|25/7
|60.73億
|52%
|5%
漢唐(2404-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
