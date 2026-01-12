search icon



營收速報 - 漢唐(2404)12月營收72.79億元年增率高達41.31％

鉅亨網新聞中心

漢唐(2404-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣72.79億元，年增率41.31%，月增率4.07%。

今年1-12月累計營收為660.78億元，累計年增率39.34%。

最新價為982元，近5日股價上漲0.2%，相關其他電子下跌-0.76%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-310 張
  • 外資買賣超：-40 張
  • 投信買賣超：-367 張
  • 自營商買賣超：+97 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 72.79億 41% 4%
25/11 69.94億 100% 12%
25/10 62.67億 57% -14%
25/9 72.57億 102% 23%
25/8 59.05億 65% -3%
25/7 60.73億 52% 5%

漢唐(2404-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收漢唐

漢唐982-1.21%
漢唐982-1.21%
美元/台幣31.630+0.11%

