鉅亨速報

營收速報 - 三商壽(2867)12月營收142.88億元年增率高達28.13％

鉅亨網新聞中心

三商壽(2867-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣142.88億元，年增率28.13%，月增率12.03%。

今年1-12月累計營收為979.39億元，累計年增率-28.43%。

最新價為7.74元，近5日股價下跌-2.62%，相關金融保險下跌-0.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+10606 張
  • 外資買賣超：+10223 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+383 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 142.88億 28% 12%
25/11 127.54億 -2% 6%
25/10 120.79億 38% -19%
25/9 148.89億 66% 16%
25/8 128.63億 82% 14%
25/7 113.24億 -9% -258%

三商壽(2867-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為經營人身保險業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收三商壽

台股首頁我要存股
三商壽7.74-0.64%
美元/台幣31.630+0.11%

