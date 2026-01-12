營收速報 - 三商壽(2867)12月營收142.88億元年增率高達28.13％
今年1-12月累計營收為979.39億元，累計年增率-28.43%。
最新價為7.74元，近5日股價下跌-2.62%，相關金融保險下跌-0.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10606 張
- 外資買賣超：+10223 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+383 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|142.88億
|28%
|12%
|25/11
|127.54億
|-2%
|6%
|25/10
|120.79億
|38%
|-19%
|25/9
|148.89億
|66%
|16%
|25/8
|128.63億
|82%
|14%
|25/7
|113.24億
|-9%
|-258%
三商壽(2867-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為經營人身保險業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
