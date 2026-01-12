‌



美時指出，VAZKEPA 為首款由純活性成分 icosapent ethyl(一種高純化的 EPA) 組成的處方藥物，用於降低高風險族群的心血管疾病發生率。新加坡衛生科學局已核准 VAZKEPA 作為輔助用藥，與病患最大耐受劑量的 statin 合併治療。