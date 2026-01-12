鉅亨網記者劉玟妤 台北
美時 (1795-TW) 今 (12) 日公告 12 月營收 24.42 億元，第四季營收 62.54 億元，2025 全年營收 205.01 億元，年增 1 成，站上 200 億關卡創新高。美時指出，收購 NAGH 100% 股權，取得 Alvogen US 所有權，相關營收於 12 月貢獻，進一步推升營運表現。
美時 12 月營收 24.42 億元，月增 1.31 倍，年增 66.89%；第四季營收 62.54 億元，季增 31.08%，年增 41.85%；累計 2025 全年營收 205.01 億元，年增 10.32%。
美時於去年 9 月斥資 6.85 億美元 (約新台幣 199.33 億元)，收購 NAGH 100% 股權，取得 Alvogen US 所有權。財務策略副總沈燁指出，併購後營收與 EBITDA 皆有望倍增。
除併購效益逐步顯現，美時近日宣布，心血管藥物 VAZKEPA 已獲新加坡衛生科學局核准上市，正式宣告進入東南亞市場，首張東南亞藥證到手。
美時指出，VAZKEPA 為首款由純活性成分 icosapent ethyl(一種高純化的 EPA) 組成的處方藥物，用於降低高風險族群的心血管疾病發生率。新加坡衛生科學局已核准 VAZKEPA 作為輔助用藥，與病患最大耐受劑量的 statin 合併治療。
