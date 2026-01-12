鉅亨網新聞中心 2026-01-12 19:20

中國國家發展改革委 (發改委)、財政部、科技部及工業和信息化部等四部門，周一 (12 日) 聯合發布了《關於加強政府投資基金佈局規劃和投向指導的工作辦法 (試行)》；同時，國家發改委同步印發《政府投資基金投向評價管理辦法 (試行)》。

陸媒報導稱，這是中國國家層面首次對政府投資基金的佈局與投向作出系統性規範，代表著該領域從「粗放式管理」邁向「精細化管理」的新階段。

中國官媒《新華社》報導稱， 《工作辦法》圍繞「投向哪、怎麼投、誰來管」提出了 14 項政策舉措，強調基金應支持國家重大戰略與薄弱環節，並堅持「投早、投小、投長期、投硬科技」。

文件區分了國家級與地方基金的功能：國家級基金重點支持國家現代化產業體系與關鍵核心技術攻關；地方基金則應結合本地資源稟賦，重點支持產業升級與科技企業孵化。

此外，《工作辦法》嚴格規定了「負面清單」，禁止政府投資基金透過「名股實債」增加隱性債務，並不得直接從事期貨交易、為企業提供擔保或參與設立方案外的公開股票交易。

《管理辦法》則構建了涵蓋「政策符合性 (60%)」、「優化生產力佈局 (30%)」及「政策執行能力 (10%)」的三大評價指標體系。其中，支持「新質生產力」發展是核心考察點，投向領域涵蓋：

• 新興產業：新一代資訊技術、新能源、高端裝備、民用航空等。

• 未來產業：元宇宙、腦機接口、量子資訊、人形機器人、生成式人工智能 (AI) 及生物製造等。

• 傳統產業改造：製造業升級與企業「走出去」。