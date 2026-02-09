鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-09 14:00

電商產業綠色轉型迎重磅消息，電商龍頭 momo 富邦媒 (8454-TW) 正式宣布與環保科技社企配客嘉合作，啟動循環包裝服務，將既有的配送模式進化為具備效率與擴散力的綠色循環體系 。雙方透過回收 PE 結合新 PE 製成的循環袋，預估較傳統一次性破壞袋可創造平均 30% 的減碳效益 。消費者購物後可於全台 4700 個歸還據點輕鬆歸還包裝，並獲得綠色品牌優惠券或 momo 綠活點數回饋 。

配客嘉攜手 momo 共築電商循環包裝新標竿，推動綠色消費新日常。（圖:配客嘉提供）

配客嘉 PackAge+ 與線上零售領導者 momo 富邦媒強強聯手，啟動循環包裝服務，標誌著台灣電商產業跨入系統化與規模化的循環經濟體系，透過配客嘉全台超過 4700 個歸還據點網絡，涵蓋便利商店、連鎖通路與獨立店家，讓消費者在日常網購中能以最直覺的方式實踐減碳減廢 。

momo 表示，永續不應僅是理念，必須設計成消費者最容易選擇的日常方案，因此在不改變既有購物流程的前提下，導入配客嘉循環袋，提供更友善環境的配送選項 。

配客嘉創辦人暨執行長葉德偉指出，此次與 momo 的合作是循環營運的深度整合，範疇涵蓋包裝設計、物流運輸、公益清潔及減碳數據追蹤 。在環保效益方面，雙方採用的循環袋由回收 PE 材質製成，每一袋的減碳效益顯著，且清潔過程委由全台 30 多處公益據點與庇護工場學員負責，截至 2025 年已累計提供超過 480 位弱勢族群工作機會與收入，讓綠色消費同時轉化為社會共融的助力 。

為強化消費者參與動機，momo 特別祭出加碼好康，消費者完成循環袋歸還後可獲得綠活點數，點數能用於參與林地復育、支持公益行動，或優惠加購永續選品；配客嘉則提供各界綠色品牌的專屬優惠券作為回饋 。